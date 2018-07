Convoca SNTE en secreto

Definirán acciones a seguir hoy lunes en la capital del país, pero lo hacen de manera “discreta”

Casi en secreto y a punto de mira de tres fuegos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) buscará hoy lunes crear una estrategia para buscar una salida decorosa, sin pisar la cárcel, estimó David Guadalupe Valenzuela.

El dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Sonora manifestó que han sabido de una reunión “secreta” del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, a raíz de los acontecimientos electorales en el país.

“El SNTE siempre se ha adaptado a las circunstancias políticas, como lo hicieron con Fox y Calderón, pero ahora el cambio de régimen es más profundo y les será más difícil integrarse.

“Por lo tanto, lo único que buscarán, de seguro, es una negociación para una salida digna mediante la cual ninguno de ellos vaya a dar a la cárcel”, planteó.

En la invitación del SNTE a sus secretarios generales de las secciones sindicales, delegados especiales y presidentes de la Comisión Ejecutiva, detalla que deben trasladarse discretamente a la Ciudad de México.

Una vez ahí, deberán irse por su propio medio a la sede del encuentro, el edificio del Secretariado Nacional, en donde les darán a conocer el contenido estratégico de la agenda a desarrollar.

“Es importante mencionar que, dado el escenario actual y los recientes acontecimientos que se han suscitado, se le solicita trasladarse a la Ciudad de México con suma discreción, teniendo los cuidados a los que haya lugar, apreciándole no mencione o comparta la presente convocatoria a su respectivo Comité Seccional o equipo cercano”, refiere en uno de sus espacios el documento.

Para el dirigente de la CNTE en Sonora, los dirigentes del SNTE se encuentran al momento a tres fuegos, pues por un lado está el triunfo de Andrés Manuel López Obrador de manera arrolladora en las elecciones.

Por otro lado, los operadores de Elba Esther Gordillo, que hicieron alianza con AMLO para esta elección y que de seguro buscarán regresar al control del SNTE, señaló, y por último la CNTE que ante los nuevos escenarios pugna por cambios democráticos profundos para que no sea un simple “quítate tú porque ahí voy yo”.

“Deseamos un SNTE autónomo, democrático, no corporativo, que esté siempre en defensa de la educación y del progreso del pueblo”, manifestó.

De hecho, sostuvo, en Sonora ya están por darse los cambios en la dirigencia del SNTE 28 y por lo mismo se buscará que en septiembre sea la primera Entidad en la que haya realmente una verdadera transición hacia la democracia.