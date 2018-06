Convierten CUM en un muladar

Sin aire, sin elevador y susceptible de inundaciones, el coloso es un basurero para indigentes

Por: Francisco Minjares

El Centro de Usos M√ļltiples (CUM) es un edificio que necesita ser arreglado para explotar su potencial y generar derrama econ√≥mica, coincidieron ciudadanos y prestadores de servicios.

Entre las fallas que se han detectado en el inmueble se encuentran que el aire acondicionado no funciona, la parte de enfrente se inunda, no sirve el elevador de carga y necesitan hacerse adecuaciones en el √°rea de recibo; adem√°s, los ba√Īos carecen de puertas e incluso algunos no tienen la infraestructura necesaria, y las concinas, aunque tienen todo el mobiliario, carecen de conexi√≥n de gas.

Lo anterior hace que el edificio no cumpla con los requerimientos mínimos de comodidad.

Adem√°s, la parte trasera es utilizada como basurero por personas sin hogar, y ya se han reportado incendios en diferentes ocasiones.

CIUDADANOS PIDEN SOLUCI√ďN

Adem√°s de dar un mal aspecto y ser un espacio desperdiciado, habitantes de los alrededores del CUM aseguran que es empleado por personas que se meten a drogar o esconderse cuando cometen alg√ļn il√≠cito.

‚ÄúEst√° lleno de hombres y mujeres que ah√≠ se la llevan tirados. Desde aqu√≠ los veo con las bolsas de resistol, con las botellas de alcohol, es muy peligroso. Mi ni√Īa pasa por ah√≠ para cruzar a la colonia, yo tambi√©n, pero a m√≠ no me asustan, yo tengo que atravesarlo para llegar al trabajo‚ÄĚ, dijo la se√Īora Azucena Flores, empleada del √°rea de limpieza en un comercio de ese sector y vecina de la colonia Plano Oriente (Benito Ju√°rez).

Por su parte, el vendedor de frutas y verduras, Marco Córdova, explicó que a él le ha tocado ver personas que ingresan al edificio y más tarde empiezan incendios.

‚ÄúMe ha tocado ver que llegan los vagos y se meten, una o dos veces, m√°s en las tardes o en la noche; prenden fuego y se hace un problema‚ÄĚ, indic√≥.

Coincidieron en que este edificio puede ser utilizado para generar desarrollo en esa zona; sin embargo, se optó por dejar en abandono.

PRESTADORES DE SERVICIO PIDEN QUE SE ARREGLE

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Moisés Corrales Ruiz, dijo que es necesario que se arreglen diferentes áreas del CUM, para que puedan brindar un buen servicio y con ello atraer más eventos a la localidad, lo cual beneficiaría al sector hotelero, así como al resto de los sectores de Ciudad Obregón.

‚ÄúEntre m√°s infraestructura tengamos, m√°s factible es que se puedan hacer eventos en Obreg√≥n‚ÄĚ, indic√≥.

Por su parte, la presidenta de la Asociaci√≥n de Aut√©nticos Ch√≥feres de Obreg√≥n, Enriqueta Rodr√≠guez, dijo que los prestadores de servicio de transporte, como el taxi, se van a ver beneficiados si se echa a andar el Centro de Usos M√ļltiples, ya que tiene potencial para albergar eventos importantes.