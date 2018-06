Continúan en estado grave dos personas más de trágico choque

En estado delicado se encuentran aún José Guadalupe R. G., de 23 años de edad, y Luis Miguel D. N., de 29 y ambos de Guaymas, quienes participaron en el accidente donde murieron seis personas.

José quien era el chofer del camión que impactó la pick up, color rojo, era atendido de múltiples heridas en un hospital del IMSS.

El trágico choque entre el auto que circulaba a velocidad inmoderada y el camión estacionado en una gasolinera, dejó seis personas muertas, entre ellas dos menores de edad.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:55 horas, cuando el chofer del camión de pasaje detuvo su marcha en la gasolinera Delicias para que limpiaran la unidad y esperar los viáticos para salir a la jornada laboral que les fue asignada.

Según el informe policiaco, Gregorio C. A. conducía a exceso de velocidad el pick up, de oriente a poniente por la calzada Agustín García López, y al llegar a la calle Guadalupe perdió el control del volante, lo que generó que invadiera el carril contrario, derrapara algunos metros y se impactara contra el autobús estacionado.

En el incidente murieron Gregorio, de 33 años de edad y conductor del pick up, también sus acompañantes Jesús Guadalupe C. E., de 33 años, y David Antonio E. M., de 31.

Así como Óscar Giovanny C. R., de 16 años de edad; el velador de los camiones Tegsa, Rubén Edmundo G. C., de 28, y el adolescente Enrich G. C., de apenas 17 años.