Contaminan Hermosillo empresas del asfalto

Por: Mónica Miranda

Los hermosillenses no están enterados sobre los niveles de calidad en el aire que se respira en la ciudad, lo que resulta preocupante, pues no se puede evitar las zonas de mayor problema ambiental en la capital sonorense, ya que dicha información no se comparte por las autoridades municipales, indicó Juan Carlos Bravo.

El director del Programa México, de la Organización de Conservación de la Naturaleza Wildlands Network, dijo que sin esa información básica, la única alternativa de los ciudadanos es salir y oler en los alrededores de sus colonias para detectar si se percibe humo o demasiado polvo.

“Sin esa información básica, no nos queda más que salir y oler, para ver si puedes o no hacer ejercicio en la calle. Esa no es la forma, debería publicarse por Protección Civil, incluso con la misma frecuencia diaria que se publica la temperatura, los rayos ultravioleta y todas esas cosas que nos ayudan a tomar decisiones de nuestras actividades al aire libre”.

Uno de los puntos de Hermosillo donde se detecta mayor contaminación es en el poniente, donde operan empresas de asfalto, aparentemente sin regulación.

Como vecino de las colonias del poniente, dijo que percibió el grado de contaminación que predominaba en el ambiente, ya que era casi imposible estar afuera de su hogar.

“Se levantó la alerta en medios, vinieron las autoridades, al parecer se suspendió el trabajo de algunas fábricas de asfalto, pero ahora nos dicen que van a reiniciar su trabajo con nuevas medidas de control, siendo que en su momento se nos dijo que se iban a reubicar”.