Consideran cara tortilla a 20 pesos

Consumidores dicen que ante salario mínimo este alimento no debe encarecerse

Por: Fabiola Navarro

Karina Velázquez, vecina de la colonia Hidalgo, es madre soltera de tres niños, dos de ellos estudian su educación primaria y el más grande pasará a tercero de secundaria en la Escuela General No. 4; gana 88 pesos diarios y destinar 20 pesos en un kilo de tortillas es “un lujo”.

“Nos pagan poco y los alimentos de la canasta básica están por las nubes. Una cartera de huevos vale de 40 a 60 pesos, el frijol por kilo a veces lo ponen hasta en 30 pesos y ahora las tortillas a 20 pesos, entre lo que me descuentan de Infonavit y lo caro que están los alimentos, no nos queda nada.

“Cómo es posible que nos den tan caro lo básico, con lo que puedes satisfacer a tus hijos para que no sientan la panza vacía”, lamentó.

Por su parte Dora Valenzuela, vecina de la colonia Morelos, comentó que sobre la misma calle existe una tortillería que desde hace meses vende el kilo en 20 pesos.

“No sé cuánto podría llegar a costar. Aquí nos dan la tortilla a 20 pesos el kilo; ya casi nadie compramos un kilo completo. Es una vergüenza para los políticos que ganan mucho dinero que la vida cueste tan cara para el trabajador común y ganen un mínimo de menos de 90 pesos”, comentó.

Recientemente, industriales del ramo tortillero han declarado que el precio ideal es de 20 pesos por kilo al público, debido a lo caro de los insumos, y fabricar este alimento tiene un costo de entre 10 y 11 pesos por kilo que, aunado al pago del gas LP, más el mantenimiento de los negocios, prácticamente es incosteable considerar un precio menor.