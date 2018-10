Conquista CBTIS 188 la categoría Sub 20

El equipo estudiantil doblegó a su oponente en la Final del Torneo Apertura 2018

Antonio Saba

La escuadra del CBTIS 188 concretó las oportunidades que se le presentaron, superó 3-1 a Navcor-Brimach y de paso se convirtió en el nuevo monarca de la categoría Sub 20 en la Liga Municipal de Futbol Mayor.

La Final del Torneo Apertura 2018 se disputó en el Estadio Municipal de Futbol Manuel “Piri” Sagasta.

El combinado estudiantil jugó con mayor intensidad en el arranque del encuentro, tuvo algunas opciones claras, las cuales supo capitalizar.

Para la parte complementaria, Navcor-Brimach presionó, se metió a la pelea por el resultado, pero no le alcanzó para igualar el marcador.

Alberto Hernández se convirtió en una de las figuras de la final, el atacante anotó dos goles; mientras que Alberto Pérez colaboró con un tanto.

Por Navcor-Brimach, José Solórzano se encargó de marcar el tanto.

El cuerpo de silbantes que trabajó en el partido estuvo conformado por Jonathan Pérez, quien fungió como silbante central, así como por los asistentes Efraín Encinas y Eloy Gutiérrez.

En el juego hubo nueve amonestados, cinco del CBTIS 188 y cuatro por Navcor-Brimach. Además, hubo un expulsado, Antonio Flores, de Brimach.

Al finalizar el enfrentamiento, Daniel Guerra Ávila, presidente de la Liga Municipal de Futbol Mayor, entregó el trofeo a Samuel Ruiz, entrenador del equipo campeón.

Guerra Ávila informó que se prevé que el próximo certamen inicie el 17 de noviembre.

“La junta para checar y afinar detalles se llevará a cabo el jueves 8 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Casa Club del Futbolista. La invitación es para todos los que forman parte de este proyecto y para los que quieran participar en la categoría Sub 20”, expresó.