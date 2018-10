Conozco las tripas de la Fiscalía General: Contreras

Cesar Fraijo

El presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras Pérez, se registró este sábado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, como aspirante a competir por la Fiscalía General de Justicia.

Luego de entregar la documentación que marca la convocatoria, el ex subprocurador de Averiguaciones Previas en el Gobierno de Eduardo Bours Castelo, dijo contar con más de 30 años litigando asuntos penales y tener 4 años de experiencia como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

“Yo me desempeño en mi actividad profesional cotidiana dentro de las agencias del Ministerio Público y los Juzgados Penales. No me es extraño el puesto de fiscal general. Estimo que cumplo a cabalidad con el perfil para ocupar el puesto”, externó Contreras Pérez.

De llegar al cargo, sostuvo que en un plazo no mayor a 60 días se estarían generando los resultados que den tranquilidad a las familias sonorenses. Al tiempo, debido a su conocimiento de las “tripas” de la Fiscalía, ajustaría algunas cosas al interior optimizando recursos, lo que permitiría dar confianza en la comunidad de que la Fiscalía está mejorando.

Según la convocatoria: “el listado de aspirantes a ser Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, será publicado en la página electrónica del Congreso del Estado el día 22 de Octubre de 2018 y será sometido a la consideración del Pleno a más tardar en la sesión del día 25 de Octubre de 2018, para la integración de una lista de, al menos, cinco candidatos, por las dos terceras partes de los diputados presentes, que deberá ser enviada al Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado”.