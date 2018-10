Congreso definirá a un nuevo fiscal

Tiene 20 días para designar una terna, de acuerdo con el artículo 98 de la Constitución local

Por: Denisse Robles

El Congreso de Sonora tiene 20 días para designar una terna con al menos cinco candidatos para ocupar el cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a partir de la ausencia del anterior titular, Rodolfo Montes de Oca, el pasado viernes

Según el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Sonora, esta terna deberá ser aprobada por dos terceras partes del Congreso estatal, para luego ser enviada al Comité Ciudadano de Seguridad, el cual deberá validar la lista en 10 días.

El Comité, según determina el artículo, podrá hacer las observaciones de los perfiles y, en el caso de que alguno no cuente con los requisitos, se remite de nuevo al Congreso para formular una nueva propuesta.

La lista validada por el Comité Ciudadano de Seguridad debe ser remitida al Ejecutivo, y se especifica que si no recibe una lista en los próximos 30 días, podrá enviar libremente una terna y designar provisionalmente un fiscal general, este último puede formar parte de la terna.

Luego de que al Ejecutivo le llegue la lista validada por el Comité, este envía una terna al Congreso para su aprobación, proceso que debe realizarse en 10 días.

El Congreso de Sonora, con base en la terna y una comparecencia de cada uno de los integrantes, será el que designe al fiscal general del Justicia del Estado con la votación de dos terceras partes.

En el caso de que el Congreso no realice la designación en los plazos que establecen, el Ejecutivo designará al titular de la FGJE de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva.