Confirman suspensión de Japhet Amador

REFORMA.-

La Liga Japonesa de Beisbol dio a conocer ayer que mantiene la suspensión de seis meses sobre el pelotero mexicano Japhet Amador.

De acuerdo con información del portal beisboljapones.com, el comité encargado de llevar el caso de dopaje de Amador consideró que la información presentada por el jugador no fue lo suficientemente convincente para revertir la sanción, por lo cual decidió confirmarla.

El toletero apeló la suspensión el 22 de agosto y el 4 de septiembre presentó información para defender su caso.

Esta suspensión no afecta su situación contractual con los Charros de Jalisco y podría reportar sin problema a la pretemporada del equipo jalisciense, pero cuando se dio a conocer esta sanción, Amador defendió su inocencia en su cuenta de Twitter y publicó que si la resolución no lo favorecía, se retiraría del beisbol. El cañonero y su equipo en Japón, las Águilas Doradas de Rakuten, no han hecho declaración alguna.

El “Gigante de Mulegé” dio positivo en una prueba antidopaje por los diuréticos clortalidona y furosemida, que de acuerdo a la Agencia Mundial Antidopaje, pueden ser usados para esconder la presencia en el organismo de sustancias que ayuden a mejorar el rendimiento deportivo.