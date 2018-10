Confiesa Erika Alcocer por qué eligió a Maluma

Sin duda alguna, la mayor sorpresa de “La Voz México” fue el casting realizado por Erika Alcocer Luna, quien fuera la ganadora de la segunda temporada de “La Academia”, el reality show de canto realizado desde hace más de una década por TV Azteca.

La lógica de todos los espectadores era que Erika se inclinaría por el equipo de Carlos Rivera, pues recordemos que el cantante también tuvo sus inicios en “La Academia”, consiguiendo posicionarse como el ganador de la tercera temporada; sin embargo, su compañera le dio la espalda optando por pertenecer al equipo de Maluma.

“Me imaginé todo lo que está sucediendo ahorita y me da mucha emoción, también así como él estaba emocionado y también lo estaba. Primero me da muchísimo gusto verlo en la cima y me da cosita no haberme quedado en su equipo porque también lo pensé en ese momento de decisión”, manifestó.

“Creo que hay gente que estamos destinados para encontrarnos en la vida, entonces con Carlitos yo creo que es eso y estamos en el mismo camino y estamos en un proyecto nuevo para los dos y ya con eso me quedo y sé que no me va a dejar de querer por eso”, destacó.

Además, señaló que eligió a Maluma porque tiene un brillo especial.