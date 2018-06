Concluyen curso adultos mayores

Por: Luz del Carmen Paredes

“Para mí, aprender algo nuevo día con día es muy gratificante; además, es una forma de mantenerme viva. Espero el día que voy a ir a la estancia, me gusta todo lo que me enseñan”, comentó Irene Calvo Meza, después de recibir el reconocimiento por asistir al Taller de Estimulación Cognitiva, impartido por el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

La abuelita, de 71 años de edad, invitó a los adultos mayores a no dejar pasar su vida y aprovechar cada minuto, porque cada día se puede aprender algo nuevo.

En la ceremonia de graduación se entregó reconocimiento a 118 personas de la tercera edad pertenecientes a las estancias del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), que culminaron el curso.

El Sistema DIF Cajeme, en coordinación con el Itson, realizó la entrega de constancias a los adultos mayores pertenecientes a las estancias del Inapam que culminaron el taller.

Beatriz Zazueta Álvarez, directora de DIF Cajeme, felicitó a los graduados de entre 60 y 95 años de edad, por demostrar que siempre se puede aprender.

Christian Oswaldo Acosta Quiroz indicó que el Tecnológico está enfocado en atacar los verdaderos problemas de nuestra sociedad, tomando en cuenta que México está envejeciendo, ya que cada vez hay más personas mayores y a que la gente va a vivir más.

Por ello la importancia de asumir este gran reto, porque, definitivamente, no estamos preparados; “es un reto en lo político, educativo, de salud, económico y este tipo de iniciativas son punta de lanza, y vamos por más”, resaltó el director del área de Ciencias Sociales y Humanidades de esa casa de estudios.

Explicó que durante el curso se trabajó en las áreas cognitivas de los adultos mayores, como la memoria, el razonamiento y la atención, mediante actividades lúdicas y con aparatos tecnológicos.