Con su talento y su magia transforma a “las catrinas”

Por: Susana Rodríguez

Una década de experiencia en maquillaje, una paleta de ilustres colores, 17 brochas son las que utiliza Clarissa Chávez para transformar y recrear a los personajes que son un símbolo tradicional de la celebración del Día de Muertos.

En cada rostro que maquilla, realiza un homenaje a este día en el que los mexicanos celebraron a quienes ya partieron de este mundo.

“Las catrinas representan a las personas que ya se fueron y la manera en que el mexicano ve la muerte, las vemos con un enfoque positivo y a la vez celebramos el presente y celebrarlos la vida”, destacó.

El gusto por recrear a estos personajes nació después de que una amiga que se dedicaba a la fotografía profesional y ocupaba caracterizar a su modelo como catrina y hacer la sesión en un cementerio de la localidad, despertó el interés por especializarse en este tipo de maquillaje de fantasía.

“Recuerdo que nos trasladamos al panteón, era algo impactante y me marcó, por lo que decidí utilizar mi talento como un reto para hacer lucir con estos personajes a mis clientes”, añadió la maquillista.

Cuando la temporada llega, Clarissa se dedica a revisar revistas, redes sociales y programas para estar actualizada en las tendencias de maquillaje, aunque todos los que realiza son de su propia inspiración.

“La mayoría se deja querer por mí. Me piden que sea yo quien les haga el diseño de maquillaje, sólo me explican cómo será el atuendo que van a portar y que colores tiene, de ahí parto yo para inspirarme en la caracterización, aunque sí hay quienes ya traen claro de qué forma las voy a transformar”, agregó.

Paciencia, concentración y sobre todo gusto por la colorimetría para poder realizar las mejores combinaciones, destacó la maquillista, cada rostro se convierte en un lienzo donde plasma su creatividad y talento.

LA HISTORIA

La historia de “La Catrina” empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.

En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación general del país, como la de las clases privilegiadas.

Los escritos, redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos, empezaron a reproducirse en los periódicos llamados de combate.

Estas eran calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo, en fiestas de la alta sociedad o de un barrio. Todas para retratar la miseria, los errores políticos, la hipocresía de una sociedad, como es el caso de “La Catrina”.

La palabra “catrín” definía a un hombre elegante y bien vestido, acompañado de alguna dama con las mismas características; este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana de fines del siglo XIX y principios del XX.

Es por ello que, al darle una vestimenta de ese tipo, Diego Rivera convirtió en su obra a “La Calavera Garbancera” en “La Catrina” diseñada en Aguascalientes

ACTUALIDAD

Hoy en día, “La Catrina”, siendo una invención popular, se ha vuelto un artefacto popular y ha salido de los límites del lienzo o el grabado para ser parte de la cultura viva mexicana, de sus usos y costumbres. Se ha vuelto artesanía que resalta la riqueza formal y espiritual del país. La imagen de “La Catrina” se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte.

Es cada vez más común verla plasmada como parte de celebraciones de día de muertos a lo largo de todo el país.