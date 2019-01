Comunismo y libertad religiosa

Por: Francisco González Bolón

Ojalá y no cunda el ejemplo, pero lea el relato de lo que está pasando en China:

“Durante meses, Gu Baoluo estuvo esperando con ansias una bulliciosa celebración navideña en una de las iglesias protestantes más conocidas de China. Le encantaba decorar árboles, cantar canciones como “Silent Night” y ver el desfile anual de Navidad que relata el nacimiento de Jesucristo.

“Sin embargo, a principios de diciembre, la policía clausuró el lugar de culto habitual de Gu, la Iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana en la ciudad de Chengdu, al suroeste de China, como parte de lo que los activistas describieron como la campaña más severa contra el cristianismo en más de una década. La policía confiscó biblias, clausuró una escuela y seminario dirigidos por la famosa iglesia y arrestó al pastor de Lluvia Temprana, un crítico franco, bajo cargos de “incitar a la subversión”, un delito que en algunos casos serios se castiga con al menos cinco años en prisión.

“En Nochebuena, Gu, un vendedor de arroz de 31 años, fue al único lugar seguro de culto que conocía: la casa de un amigo. Ahí recitó himnos y oró por las dos decenas de miembros de Lluvia Temprana que están detenidos. Por temor a que los arrestaran a él y a sus amigos, Gu utilizó aplicaciones de mensajería cifrada para compartir información sobre vigilancia y acoso por parte de la policía.

“No abandonaremos nuestra fe a causa de la represión de las autoridades”, comentó Gu.

“Mientras millones en todo el mundo se reúnen para celebrar Navidad, China termina un año en el que el gobierno del presidente Xi Jinping ha encabezado una campaña implacable contra las iglesias no oficiales en China, que según algunos cálculos atienden hasta a treinta millones de personas.

“Xi, al parecer preocupado de que el culto independiente amenace al dominio del Partido Comunista en la vida cotidiana china, ha buscado que el cristianismo se someta de manera más firme al control del partido. Este año, el gobierno prohibió la venta en línea de la Biblia, quemó cruces, demolió iglesias y obligó a que se clausuraran por lo menos media decena de lugares de culto.

“La campaña llega ahora que Xi, el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, trabaja para controlar de manera más agresiva la religión en todo el país, incluida la detención de miles de musulmanes en la región occidental de Sinki.

“ReneeXia, directora internacional de China Human RightsDefenders, un grupo de defensa, dijo que el objetivo de la iniciativa era ir tras “el corazón de la resistencia cristiana clandestina”. El gobierno ha concentrado su campaña en las iglesias cristianas no oficiales que promueven ideas como la justicia social o han criticado el control del partido en la sociedad.

“El mensaje es que no se pueden meter con Xi”, dijo Xia.

“La intensidad de la campaña aumentó durante las semanas anteriores a Navidad. La policía cerró este mes la iglesia de Rongguili, de cuarenta años de antigüedad, en la ciudad china de Cantón, al sur, que atraía a miles de devotos. Y en septiembre, las autoridades en Pekín ordenaron la clausura de la iglesia de Zion, con 1.500 miembros, una de las iglesias no oficiales más grandes de la capital.

“El gobierno requiere que los grupos religiosos se registren, aunque muchos aún rinden culto en iglesias no oficiales, a veces llamadas iglesias clandestinas o caseras”.

Para comentarios: [email protected]