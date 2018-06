Combatir inseguridad reclaman en la sierra

Es preocupante el nivel de violencia en esa zona del estado

Por: Demian Duarte

El dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel Armenta Ramírez, hizo un llamado a las autoridades responsables para que combatan el ambiente de inseguridad que se vive en la región serrana del estado.

“Me preocupa el ambiente de inseguridad que se está presentando, no sólo para los candidatos del PRD, sino de todos los partidos, es algo en que las autoridades responsables deben actuar”, dijo.

El dirigente partidista señaló que más allá del proceso electoral, no es posible que en Yécora haya un ambiente de inseguridad donde la gente no pueda salir después de cierta hora.

“No es posible que la gente, los candidatos no puedan hacer campaña porque miran los cuerpos tirados en la carretera”, dijo.

Armenta Ramírez aseguró que hasta ahora ningún candidato del PRD o de la Coalición Por Sonora al Frente (donde van aliados con el PAN) han solicitado protección policial.

Pero mencionó que el candidato federal por el Cuarto Distrito, Jesús Saldaña López, atestiguó el hallazgo del cadáver del ex alcalde de Ónavas que fue abandonado en una carretera vecinal de la sierra en ese municipio.

“Eso sí preocupa. Afortunadamente nuestros candidatos no han sido víctimas de hostigamiento ni de ninguna represalia, pero el llamado es en general para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, señaló.

Indicó que desde hace días hay hechos delincuenciales en la zona serrana, por ello el llamado a las autoridades a que mantengan los operativos para ayudar a prevenir la violencia que podría afectar la instalación de casillas el día de la elección, principalmente en las zonas más recónditas de la región alta.