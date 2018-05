Colonias del oriente batallan con el agua

Por: Roberto Aguilar

Una complicada situación viven los habitantes de las colonias Tierra y Libertad y Armando López Nogales al tener baja presión y escasez del agua potable.

Vecinos consultados indicaron que en las colonias del oriente tienen que buscar estrategias para almacenar agua y abastecer las necesidades del día.

Sólo cuenta con agua por las mañanas, según cuentan los vecinos, por lo que tienen que llenar baldes, tinacos y lo que puedan para almacenar líquido.

Los vecinos argumentan que a pesar de que tienen que madrugar para juntar agua, es un albur ya que no son todos los días los que se cuenta con el líquido.

Los más afectados son los habitantes de la colonia Tierra y Libertad, ya que en ocasiones pueden pasar hasta tres días sin recibir una gota de agua, comentó Jacinto Velazco, vecino del lugar.

“Hay poca presión de agua en mi domicilio, batallamos mucho por el agua, no sale nada de la llave; tenemos que llenar cubetas a veces”, aseveró.

Por su parte Rosa María Fierro, vecina de la colonia Armando López Nogales, relató:

“Tenemos que pagar, porque si no la cortan de inmediato; no sé por qué debemos pagar por un servicio que no funciona del todo bien”.

Los vecinos afirmaron que esperan tener una solución inmediata, ya que almacenar agua también es un desencadenante para la proliferación del mosco.