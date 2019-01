Colby va contra las drogas

Esdrey Lara

Colby es un cachorro de 3 años de edad de raza Beagle, quien no sólo es la mascota del Centro de Rehabilitación Narconon de Navojoa, es también el encargado de que los internos no recaigan en las adicciones además de ser el encargado de detectar si algún tipo de droga quiere ingresar al centro.

Ismael Valenzuela Valenzuela, entrenador de la mascota, dijo está entrenado para detectar diferentes tipos de sustancias, como éxtasis, mariguana, cocaína, metanfetamina y oxycontin (oxicodona).

Dijo el cachorro ha ayudado a decomisar estupefacientes en una persona que iba ingresar a la instalación, por lo que la capacitación y entrenamiento del perro es constante, ya que se busca que los internos en proceso de rehabilitación permanezcan sin el uso de ellas, por lo que Colby se hace cargo de verificar recamaras, baños y hasta los objetos personales.

Explicó que al momento que el can ha detectado algún tipo de enervante en la instalación, él se queda inmóvil en lugar infectado, hasta que el encargado llega a descubrirlas.

Dijo la llegada del Beagle a Narconon representa una inversión fuerte, ya que se encuentra en constante entrenamiento para “olfatear” los diferentes tipos de drogas; por ello, en agosto del 2018 en Toluca se capacitó al integrante canino en la detención de la nueva droga oxicodona.