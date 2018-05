Ciudadanos hartos de los pandilleros

Roberto Aguilar

Una situación que tiene muy molestos a los vecinos de las periferias, son los grupos de jóvenes o “pandillas”, que se reúnen para hacer fechorías, las cuales hasta el momento Seguridad Pública no ha podido resolver.

Raúl Apodaca, vecino de la colonia Sonora, dice que por el bulevar Sonora y Cócorit, siempre hay un grupo de personas que se reúne para drogarse y que a veces ha llamado a la Policía para que hagan algo y esta sólo llega a decirles que se metan a sus casas.

“Una vez estaban prendiendo fuego en la esquina y llamé al C4, llegó una patrulla, habló con ellos, se fueron a sus casas y al rato volvió con las torretas prendidas, haciendo como que acudían al llamado”, detalló el vecino molesto.

Mirna Gutiérrez, vecina de la SOP asegura que en ocasiones la Policía está en complicidad con los grupos de “cholos”, por lo cual no pueden erradicar el temor de los ciudadanos de algunas colonias.

“Ya no sabemos de quién cuidarnos más, si de los cholos o de los policías, por lo cual ya estamos cansados de que no podamos tener seguridad, porque nuestra seguridad pública no nos da confianza”, dijo.

Colonias como la Aeropuerto, Laureles, Sonora, Tepeyac, 16 de Septiembre, Mocúzarit, Allende, Beltrones, Bugambilias, Girasoles, Minas de Arena, por mencionar algunas, son las que viven esta situación de pandillerismo.

Por lo cual los ciudadanos piden que no sólo se les tenga ubicados, sino que actúen conforme a la ley y eviten que estos hagan sus fechorías, como rayar paredes, o robar por las noches.

“A veces no podemos enviar a nuestros hijos o hijas a la tienda en la noche por miedo a que estos grupitos les hagan algo, estamos cansados de vivir así”, puntualizó Guadalupe Beltrán, vecina de la 16 de Septiembre.