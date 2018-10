Circulan seguros

Por: Francisco Minjares

Los transportistas de pasajeros foráneos y sub urbanos, no han tenido problemas de seguridad en los caminos o comunidades del Valle del Yaqui y la zona serrana, afirmó Abraham Fierros Morales.

El presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Sub Urbano del Sur de Sonora, dijo que pese al clima de inseguridad que se vive en la región, los camiones no han sufrido ningún tipo de asalto o atentado mientras atraviesan por las colonias rurales.

Destacó la buena relación que mantienen con las autoridades de Seguridad Pública e incluso que ya han sostenido reuniones con el secretario de esta dependencia en Cajeme, Francisco Cano Castro.

“Ya tuvimos reuniones con el secretario Francisco Cano y tenemos una buena relación. Siempre estamos comunicados y han estado atentos porque nosotros movemos muchos pasajeros”, indicó.

En promedio, el frente que preside, mueve alrededor de 12 mil usuarios diarios, entre los que destacan estudiantes y trabajadores.

Por ello, expresó que la seguridad es algo en lo que se ha trabajado y se ha logrado evitar que persistan problemas en las carreteras.