Cierran puertas a discapacitados

Por:Fabián Pérez

Faltan empleos para personas con algún impedimento físico, dice Ríos

Hace un mes que Víc­tor Román Ríos Mo­reno llegó de Ciudad Obregón para bus­car trabajo en Navojoa, pero por su misma discapacidad, en algunas empresas le han “ce­rrado las puertas”, porque no lo consideran productivo.

Y es que sus dos piernas las tiene amputadas y eso ha sido su principal barrera para poder emplearse en esta ciudad, en la que asegura, son escasas las opor­tunidades para las personas con alguna discapacidad.

A pesar de sus problemas en sus piernas, ha tenido la opor­tunidad de trabajar en gasoline­ras, maquiladoras y hasta en los ayuntamientos de Guaymas y Empalme, pero en Navojoa no ha corrido con la misma fuerte.

“Lamentablemente en Navojoa no hay trabajo para nosotros, sigue habiendo mucha discriminación hacia las personas con alguna discapacidad, eso me ha tocado vivirlo ahora aquí mismo, en don­de me han cerrado las puertas en algunas empresas,” refirió.

Dijo que recientemente al acudir a las instalaciones del DIF Municipal a solicitar empleo, le dijeron que le iban a llamar, sin embargo, sigue esperando.

A raíz de no encontrar un empleo en esta ciudad, Víctor Román tuvo que salir a las calles para vender nopales y limones a la gente.

“A mí no me gusta que me re­galen el peso, me gusta trabajar para desquitarlo, yo creo que la discapacidad está en la mente y no en el cuerpo; hay muchas personas que no tienen nada y andan pidiendo, eso sí está gra­ve,” expresó.

El hombre de 49 años de edad y originario de Mezquital de Bui­yacusi, dijo que también ha traba­jado en empresas de seguridad privada y en otros negocios.

“Aquí no he conseguido tra­bajo, la verdad es muy difícil, te cierran las puertas por la misma discapacidad, nos dicen que ne­cesitan más movimiento y que en caso de que tengamos un ac­cidente, los patrones son los res­ponsables,” criticó.