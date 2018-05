Cierran calle: dicen es su lote

Por: David Vázquez

Por no pertenecer al Ayuntamiento de Cajeme como una vialidad, sino a una parte de un terreno privado, los dueños de dicho predio decidieron cerrar la calle o brecha llamada Manuel López Rivera en la colonia Benito Juárez.

Esta calle o brecha es la que está contigua a la Secundaria Federal 2 en la colonia Benito Juárez y que servía para muchos automovilistas de acceso a colonias como Cajeme, Matías Méndez y otras.

Obviamente dicho acto provocó un caos vial y sobre todo inconformidad para los habitantes de las colonias del oriente de la ciudad.

En rueda de prensa el secretario del Ayuntamiento, Marcelo Calderoni, expresó que históricamente dicha brecha ha sido utilizada como una calle.

“Oficialmente no se trata de una vialidad porque no se ha cumplido con el procedimiento jurídico y de ley que se debe de hacer para que tenga categoría de vialidad pública”, abundó el arquitecto Ramón Méndez.

Asimismo subrayaron que el problema que se está suscitando es porque el dueño del predio se amparó ante un juzgado y éste le solicita al Ayuntamiento la información sobre esa calle.