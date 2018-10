Cierra su vida Paulina Goto

REFORMA.-

Paulina Goto dejó en claro que, a partir de este momento, no dará más detalles de su vida privada.

La cantante ya no ha posteado en redes nada sobre su relación con Horacio Pancheri y después de varias semanas de especulación, la también actriz no quiso revelar si todavía está con él o no.

“Nosotros abrimos nuestra relación, la hicimos pública y sabemos que nosotros abrimos la puerta a que se hablara para bien o para mal, es de humano cambiar de opinión y nos dimos cuenta que no nos hace bien y preferimos dejar en privado nuestra vida; si estamos o no estamos será algo que vamos a dejar para nosotros”, comentó.

Actualmente la joven se enfoca en el lanzamiento de su nuevo sencillo “Tú Sigue”, una canción con la que regresa a la música tras varios años de silencio.

“Esta canción y esta letra nace de ese pasado; había dejado de escucharme a mí misma, dejé de creer en mí, dejé de creer que tenía algo que decir y es justo esa reconexión con ello mismo, con volver a encontrar los motivos y razones para volver a cantar, para volver a intentar y creer en ti y en tu voz”, expresó al respecto.

Finalmente recordó que su canción habla de que todos tenemos una voz con la que podemos hacer grandes cosas.