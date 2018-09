“Chuyita” Cano: de química a locutora

Disfruta Guadalupe de Jesús estar en los micrófonos de la KE

Por: Fabián Pérez

Nunca se imaginó que de trabajar por las noches como química en el banco de sangre en el Hospital General de Navojoa, se iba a convertir en una de las locutoras con más audiencia en grupo Uniradio.

Se trata de Guadalupe de Jesús Cano, mejor conocida como “Chuyita”, quien es egresada de licenciada en Químico-Biólogo, de la Universidad de Sonora.

La joven asegura que la locución le llegó de sorpresa, pues el escuchar en las estaciones de radio Ke y Z 14 que iba a haber un casting, se interesó en participar.

Luego de mes y medio de prácticas, le hablaron para informarle que se había quedado con el puesto de locutora en la estación Ke.

“Inici é en radio el 27 de julio, la verdad confieso que aún me da nervios al momento de abrir micrófonos, pero en realidad es una de las mejores experiencias que he tenido hasta el día de hoy, para mí no es un trabajo, ya que disfruto mucho estar al aire,” confesó.

Asegura que lo más bonito de esta profesión, son las muestras de cariño que recibe todos los días de la gente a través de sus llamadas y mensajes de texto, las cuales le inyectan las mejores vibras.

Compartió que antes de llegar al hospital y a la locución, se dedicaba a la docencia en preparatoria.

“Es difícil al mismo tiempo trabajar como químico y en radio, porque trabajo por las noches tres veces a la semana en el hospital y de lunes a sábado en cabina, pero me gusta mucho, lo disfruto,” mencionó.

Señala que es un gran orgullo y una satisfacción poder trabajar en el mismo lugar donde labora su tía Erika Zayjas, otras de las reconocidas locutoras de Uniradio.