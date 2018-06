Choque en el Valle del Yaqui deja un herido

Antonio Aragón Valenzuela

Un choque de vehículos ocurrido la tarde de ayer en el cruce de la calle 900 y Fresno en el Valle del Yaqui, dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales por varios miles de pesos. Como consecuencia del fuerte impacto, una de las unidades participantes se precipitó a un dren de aguas residuales que corre paralelo a dicho lugar.

En este percance ocurrido alrededor de las 18:20 horas, resultó herido un hombre de aproximadamente 60 años de edad, mismo que fue trasladado de manera inmediata en una ambulancia de la Cruz Roja a la sala de urgencias del Hospital General para su atención médica.

Las unidades que participaron fueron una pick up Chevrolet gris, modelo 2014 y conducida por José Antonio y una pick up Datsun de color blanco, modelo 2016 y tripulado por Jesús Leonardo.

De acuerdo a las primeras indagatorias realizadas en el lugar de los hechos, hacen saber que el accidente ocurrió cuando la pick up Chevrolet se desplazaba sobre la calle 900 en dirección de poniente a oriente y al llegar al cruce con la Fresno hace su alto reglamentario.

Sin embargo al reanudar la marcha no se percata de la presencia de la pick up que transitaba de sur a norte para impactarlo con su frente total. Debido al fuerte impacto la pick up datsun se precipitó al dren que corre paralelo a la Fresno.

El lesionado viajaba en la caja de la pick up Datsun, el cual salió disparado y pegó con su cabeza en la tierra, lo que le produjo una herida cortante.