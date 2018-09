Choque en carretera deja cuatro lesionados

Un choque entre una Pick Up y un auto Chevrolet Opra tipo Sedán en la carretera Etchojoa-El Sahuaral dejó a cuatro personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron el día de ayer a las 3:00 horas, cuando una unidad tipo Pick Up, conducida por Antonio de 60 años, quien circulaba por la carretera y al tratar de hacer una maniobra no se percató de la presencia de la otra unidad.

En esta maniobra obstruyó la circulación de un auto Chevrolet Opra, tipo Sedán, conducido por Martin N, de tal forma que se impactó de frente contra el Pick Up, con los resultados ya mencionados.

Cuatro personas resultaron lesionadas quienes fueron identificados como Norma “M”, José “V”, Abigail “V” y una cuarta persona de quien se desconoce su identidad.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y Cruz Roja para transportar a los afectados a los nosocomios de Navojoa.