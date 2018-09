Choque deja daños materiales

Conductora de una vagoneta se impacta contra una unidad al no percatarse de la presencia de ella al cruzar la calle.

Los hechos ocurrieron a las 13:30 de ayer, cuando la tripulante de una vagoneta Chrysler Voyager gris, que circulaba de oriente a poniente sobre la avenida Manuel Abasolo, intentó cruzar el bulevar No Reelección y se impactó con otro coche.

La víctima fue el conductor de un Jetta Volkswagen, color arena, el cual se desplazaba de norte a sur sobre el bulevar, cuando fue impactado por la parte frontal.

En el accidente no se registraron personas lesionadas, solamente daños materiales, al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública y los responsables de este acto respondieron en un común acuerdo.

Seguridad Pública invitó a la ciudadanía a tener precaución al cruzar las calles, para evitar este tipo de situaciones.