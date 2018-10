Chon Zepeda busca ser campeón del mundo

El púgil mexicano José “Chon” Zepeda tiene la promesa de su empresa, Zanfer, de que disputará un campeonato mundial dentro del primer semestre de 2019. Para ello, tiene que librar su compromiso del próximo sábado, en el Gimnasio Municipal de Tecate, encabezando la tradicional función que transmite la Casa del Boxeo, Azteca 7.

El sensacional “Chon” Zepeda (29-1-0, 24 KO) se enfrentará al venezolano Domicio Rondón (15-4-0, 10 KO) en combate programado a 10 rounds en peso Ligero.

Zepeda quiere demostrar que tiene el nivel para rozarse con los mejores del mundo, y en su división, existen dos campeones mundiales considerados entre los mejores peleadores del mundo libra por libra. Mickey García es campeón mundial reconocido por CMB y FIB, y Vasyl Lomachenko es avalado por la AMB. El campeón de la OMB es el puertorriqueño José Pedraza, pero unificará ante Lomachenko en diciembre.

“Estamos muy motivados por encabezar esta función de Zanfer. Estamos enfocados en Rondón. Sé que es un peleador inteligente y fuerte, y viene con todo para ganar. Vamos a saber lo que sabemos arriba del ring, pelear con inteligencia y si se presenta la oportunidad de noquear, lo haremos”, dijo Zepeda, entrenado por el reconocido Robert Alcázar.

“Chon” refirió que quiere una nueva oportunidad titular, y aunque la división de peso Ligero está muy competida, dice tener los argumentos para codearse con la élite.

“Obviamente Lomachenko y Mickey son muy buenos peleadores, pero no hay invencibles. Tengo el talento, la técnica, la fuerza para ganarles. La primera vez que peleé por un título del mundo, me lastimé y no pude seguir. Zanfer me ha dicho que recibiré una nueva oportunidad pronto, y no la voy a desaprovechar”, indicó Zepeda.

En julio de 2015, Zepeda peleó por el campeonato mundial Ligero OMB en Inglaterra ante Terry Flanagan, y en el segundo round, en un intercambio de golpes en corto, ganchos de izquierda arriba de ambos pugilistas se encontraron en el camino, y el impulso del brazo de cada peleador hizo que el hombro de Zepeda hiciera “palanca” y se le dislocara, por lo que se quedó en su esquina para el inicio del tercer round y el resultado oficial fue una derrota por abandono.

Tres años, seis triunfos (y un No Contest) después, quiere cerrar 2018 con una victoria, este sábado en Tecate, y esperar a la oportunidad titular en los albores de 2019.

“Hicimos una gran preparación, estamos listos para una guerra de diez rounds y si Rondón viene a dar pelea, como es su estilo, los aficionados tendrán una gran pelea, se los garantizo”, confió Zepeda de 29 años, quien viene de conseguir un nocaut en su natal Mexicali ante el ex invicto Carlos ¨Chuko¨ Díaz en el quinto asalto en un combate emocionante de principio a fin.