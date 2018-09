Chocan auto y moto; hay un herido leve

Por: Antonio Aragón

Ayer por la tarde se registró un accidente de vialidad en el cruce de las calles No Reelección y Jalisco, que dejó como saldo una persona lesionada levemente.

Las unidades que intervinieron en el percance fueron una motocicleta marcha Yamaha, color negro, tripulada por el lesionado, cuya identidad no se dio a conocer, así como un sedán Ford, de color negro.

El accidente sobrevino cuando el automóvil circulaba por la calle Jalisco en dirección norte a sur, pero al llegar al cruce con la No Reelección no hace su alto reglamentario para impactar la motocicleta, que transitaba por la No Reelección, en dirección oriente a poniente.

Como consecuencia de la colisión, el motociclista resultó con algunos golpes leves.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal para el deslinde de responsabilidades.