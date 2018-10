Chinas sufren, pero ganan ante Guerreras

Por: Javier Vázquez

El cuadro de Chinas de Transmisiones González sufrió en todo el encuentro pero al final se pudieron imponer de manera dramática al son de 11 carreras por 10 sobre Guerreras de Chucárit.

Este encuentro fue correspondiente a una fecha más del torneo municipal de softbol en su categoría intermedia, las acciones en el trébol de beisbol de la escuelita instruccional de Navojoa.

El encuentro inició con dos equipos pegándole fuerte a Doña Blanca haciendo carreras desde la misma primer entrada, destacando en el círculo de las responsabilidades la veterana de mil batallas Niebla Mendoza quien con la combinación de Patricia Campas se llevaron el triunfo, mientras que Ruth Esquer no cargó con tanta suerte y fue al final apaleada por sus rivales.

Con este encuentro se dio por finalizado el rol regular de esta competencia en el cual a partir de hoy se estarán agarrando en los cuartos de final de la intermedia.

La ronda de playoffs queda de la siguiente manera: (1) Potras de San Ignacio se mide ante (8) CBTA # 97 de Basconcobe, mientras que (2) Águilas de Centro Naturista “El Resplandor” vs (7) Sub 14 de Cerámica, en otro frente (3) Sindicato de Kowi medirá fuerzas ante (6) Podólogas de Cecy Santellano – Abarrotes Centolita y cierran (4) Buhas de la Unison vs (5) Las Chinas de Transmisiones González, las series son de eliminación directa esto quiere decir que el que pierde queda inmediatamente eliminado.