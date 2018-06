Chachalaca ventricastaña (Ortaliswagleri)

Prof. Juan Vidal Castillo

Seguramente habrá escuchado de un animal raro con este singular y curioso nombre. Pues bien, la chachalaca es una interesante y atractiva ave, cuyo nombre proviene de su vocalización.

El graznido que produce una como canto es parecido al que se escucha al pronunciar la expresión: “no hay cacao”, “no hay cacao”.

Este es áspero y ronco, formado por un traqueteo rítmico, es muy característico y muy reconocido a lo largo y ancho de la tradición cultural mexicana. Esta ave pertenece a la familia Cracidae, del orden de las Galliformes, por lo que es pariente de la gallina doméstica.

Es un ave de piernas y cola larga y con una cresta; la piel está al descubierto en frente de los ojos y la garganta; con coloración olivo en la generalidad del cuerpo, con excepción del abdomen, coberteras inferiores y punta de la cola gris leonado. Los sexos son similares, tanto en apariencia como en tamaño, siendo el macho ligeramente más grande que la hembra.

HÁBITAT

A diferencia de otros cracidos, las chachalacas prosperan mejor en los matorrales y enredaderas que siguen a los desmontes del bosque tropical aunque generalmente se encuentra a menos de mil 300 metros sobre el nivel del mar, llega a encontrarse ocasionalmente hasta a dos mil metros sobre el nivel del mar., por lo que donde otras especies han disminuido con el uso de la tierra.

Han conservado su medio y tal vez se han incrementado a pesar de la cacería. Están muy bien adaptadas para existir en comunidades pobladas.

Al parecer en la Sierra de Álamos y en el sur de Sinaloa la nidada ocurre principalmente en junio, y un poco menos en mayo y julio.

Dentro de sus hábitos de comportamiento, es curioso observar que el macho siempre ocupa la parte más alta del lugar, su canto es más grueso que el de la hembra y además, comienza primero. La hembra se ubica más abajo en la vegetación, desde unos centímetros hasta tres metros de distancia del macho; su canto es más suave e inicia uno o varios segundos después de su pareja.

En la época en que se reproducen, las parejas son territoriales. Cuando un par extraño se acerca lentamente y cantando a intervalos a la pareja “dueña” del territorio, esta última sale a su encuentro, de modo que una u otra puede comenzar una pelea, saltando de rama en rama golpeándose con las alas, dándose picotazos y tratando de sujetarse entre sí con sus largos dedos. Ambos sexos erizan las plumas de la cabeza y el cuello; las hembras no intervienen y permanecen cerca sin dejar de emitir un cacareo constante.

Usualmente estas peleas ocurren sobre los árboles o en arbustos.

Finalmente, el macho vencido se aleja del lugar seguido de su compañera.

El apareamiento es parecido al de las gallinas domésticas, el macho persigue a la hembra hasta que esta se agacha, el macho sube a su espalda y se aparean.

NIDOS

Los construyen generalmente en árboles espesos o arbustos altos a alturas de entre uno y medio a casi cuatro metros.

Una nidada se compone generalmente de dos huevos, raras veces tres o cuatro; cada uno mide aproximadamente 58 por 40 milímetros. Los cuales son de color blanco mate, el periodo de incubación es de 22 días. En México es común incubar huevos de chachalacas con gallinas y críar lo polluelos como si fueran domésticos.

Cuando lo huevos son silvestres se incuban y lo polluelos nacen, generalmente la hembra se hace cargo de ellos quienes en pocos días están saltando y trepando a los árboles.

Las familias aparentemente se disgregan después que los polluelos están ya parcialmente desarrollados.

Algunos depredadores de las chachalacas juveniles y adultas son las águilas, halcones y felinos como el yaguaroundi.

ALIMENTACIÓN

Son generalmente herbívoras, consumiendo frutos y flores, ocasionalmente animales como lagartijas.

Para alimentarse no tienen una conducta segura, sino más bien son nerviosas y escurridizas, por lo que se acercan al sitio de alimentación poco a poco; primero se acerca un individuo mientras las demás (hasta 35 compañeras) esperan inmóviles a diferentes distancias. Una vez que la primera ave se ha posicionado en la parte más alta del sitio, las demás se aproximan lentamente, ubicándose a diferentes alturas y así comienzan a alimentarse.

Al terminar de alimentarse, pueden descansar, arreglarse las plumas o simplemente quedarse quietas, para retirarse posteriormente de forma gradual.

Al parecer son tranquilas con otras especies mientras comen, pues no se ha observado agresividad contra otras aves.

Las poblaciones de especie de chachalaca, por lo menos en algunas regiones, no se encuentran en riesgo de extinción, ya que es un ave común que prospera en gran variedad de ambientes naturales e incluso aquellos con algún grado de alteración.

DATO CURIOSO

En varios pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca existe la tradición de que, en aquellos días soleados y tranquilos, cuando no se ve ni una nube, si se empieza a escuchar el canto de las chachalacas “chac a lac-chacalac” al otro día habrá lluvia y cambio de clima, lo cual sorprendentemente casi siempre es cierto.

HISTORIA DE LA VENGANZA DE LA CHACHALACA

Pedro era un gran cazador gracias a un amuleto hallado en una chachalaca, y mataba por diversión hasta que tuvo sangriento castigo.

Desde pequeño demostró gran habilidad para cazar pequeñas aves que poblaban los montes De su pueblo.

Sus padres fueron muy pobres, pero siempre le inculcaron el amor por el trabajo y un gran respeto por la madre naturaleza.

Cuando cumplió siete años de edad recibió de manos de su abuelo su primera resortera (tirador) el cual no tardó en aprender a utilizar después de unas pequeñas clases que le dio su viejo ascendiente.

Un día, su padre cayó enfermo, así que le pidió dirigirse solo a la milpa que tenían por el rumbo de El Tezal, que en ese tiempo era una de las haciendas más prosperas de la región. El Señor le encomendó ir por un poco de leña para que su madre pudiera preparar la comida.

El pequeño no tenía miedo, pues en muchas ocasiones había hecho el recorrido en solitario. En el trayecto a la milpa se divertía cazando tortolitas, palomas de monte, codornices y otros pequeños pájaros; muchas de sus presas se las llevaba a su madre para que las cocinara, aunque ella no lo hacía de buena gana, ya que la educación que recibió le dictaba que cualquier animal del monte no debe ser sacrificado ni para alimentarse, aunque, por su precaria condición económica, la obligaba en muchas ocasiones a guisarlos para que su familia pudiera subsistir.

Pero aquella mañana la vida de Pedro cambiaría para siempre.

Al acercarse a su destino escuchó el llamado de una chachalaca. Su fino sentido del oído y su entrenamiento como cazador le permitieron seguir el rastro hasta hallar al ave en la parte más alta de un frondoso roble. Al mirarla, observó que su talla era más grande de lo normal.

Sin hacer tanto caso de aquella cualidad, preparó su “tirahule” y de un certero disparo a la cabeza le dio muerte.

Al acercarse a su presa, observó su gran tamaño y que su vientre estaba abultado como si hubiera tragado algo. Le dio poca importancia al hecho y continuó su camino hacia la milpa y así, al llegar, juntó la leña que le habían encargado.

Al regresar a su casa entregó el ave a su madre, y ésta se molestó con Pedro porque el animal muerto era de un mayor tamaño que los pajaritos que cazaba con regularidad, y sintió que su hijo había faltado el respeto a los dioses del monte.

La señora se negó a cocinar el ave y le dijo que se deshiciera de su presa o que lo preparara por su cuenta. Pedro optó por lo segundo pues siempre ayudaba a desplumar y destazar a las presas.

Cuando estaba beneficiando a la chachalaca, le cortó el vientre para sacar las tripas, vísceras, cuando del abdomen sacó una hermosa piedra de color verdoso que en el centro tenía una mancha que simulaba ser un ojo humano. Le llamó tanto la atención que la guardó en la bolsa de su pantalón.

Lo que él no sabía era que esa piedra es un poderoso amuleto que le daba a quien lo posea habilidades sobrenaturales e ilimitadas para la cacería.

Con el paso de los años, Pedro se convirtió en un gran cazador de especies emplumadas, pero su presa favorita fueron las chachalacas, siempre mataba una gran cantidad de ellas.

En cierta ocasión, llegó al jacal de sus padres con 25 de esas aves. Su madre explotó en ira contra su hijo, pues éste ya se había sobrepasado y no mostraba ningún respeto por los antepasados y sus dominios.

La gente del pueblo y de los alrededores contaba que el gran cazador tenía hecho algún tipo de pacto con el jefe de estos animales, pues se rumoraba que ya había dado muerte a miles y miles de ellos.

Cierta ocasión, tras regresar de su acostumbrada cacería y se disponía a tomar un descanso, se dio cuenta que una chachalaca lo estaba mirando desde un árbol del fondo de su patio.

La vio con detenimiento y se percató que era muy parecida a la que había matado en su infancia y que le había otorgado sus valiosas habilidades. La espantó de un grito, pero aquella ni se movió.

Entonces fue por su “tirahule” para cazarla, el ave se fue retirando poco a poco, pero siempre permanecía al alcance de los proyectiles que misteriosamente no lograban darle o no le hacían ningún daño, por lo que Pedro la siguió durante varios minutos hasta que se dio cuenta que ya se había retirado mucho de su hogar y que estaba internado en el monte. Fue entonces que quiso regresar, pero al darse vuelta, se vio rodeado por miles de chachalacas que lo hicieron su prisionero y no le permitieron retirarse.

Cuenta la historia que las chachalacas decidieron vengarse de él por haber matado a tantas de sus compañeras sin tener un fin específico más que la diversión y el lucimiento personal.

Se dice que el primer día de su cautiverio fue picoteado hasta que le arrancaron las carnes de los pies para que no pudiera perseguirlas.

Al segundo día le comieron la carne de las manos para que no volviera a utilizar arma alguna contra ellas.

Al tercero, le comieron la lengua para impedir que imitara el llamado de las aves.

Al cuarto día le picotearon hasta arrancarle las orejas, para que no tuviera oportunidad de escuchar y guiarse a través del canto.

Al quinto día le fueron arrancados los ojos para evitar que pudiera ver a estos animales, y por último, la gran parvada le picoteó y le comió todas las carnes del cuerpo hasta que murió por el intenso dolor.

La gran chachalaca se acercó al cadáver, Entre los huesos y harapos recogió el talismán de color verdoso y que simulaba ser un ojo humano. Se lo tragó para resguárdalo, pues Pedro se había sobrepasado con los poderes que le había otorgado.

