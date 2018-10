Cesan a Ty Lues, de Cavaliers

Los Cleveland Cavaliers despidieron al entrenador Ty Lue y nombraron a Larry Drew como entrenador interino.

Cleveland ha comenzado la temporada con seis derrotas consecutivas.

“Mi tiempo aquí en Cleveland fue realmente especial”, dijo Lue en un comunicado a Marc J. Spears de The Undefeated. “Estoy muy agradecido por la dedicación, el sacrificio y el apoyo de todos los jugadores de nuestro equipo, los tremendos entrenadores con los que trabajé y, por supuesto, nuestros increíbles fanáticos. Finalmente, un profundo agradecimiento a (el propietario) Dan Gilbert, (ex gerente general ) David Griffin y (el gerente general) Koby Altman por la oportunidad en los últimos tres años y solo deseo que la organización tenga éxito en el futuro”.

Drew se reunió con la gerencia el domingo por la mañana para discutir los términos de una promoción para entrenador interino, dijeron fuentes de la liga. Es posible que busque una estancia más permanente. Drew tuvo un récord de 8-1 como entrenador interino hace un año, cuando Lue estuvo fuera por enfermedad. Él condujo a Atlanta a los playoffs en cada uno de sus tres años como entrenador en jefe y pasó un año de entrenador en jefe de Milwaukee en 2013-14.

Lue llevó a los Cavaliers a tres finales consecutivas de la NBA, incluido el título en 2016. Tuvo balance de 128-83 durante ese periodo. La propiedad y la administración de Cleveland esperaban que el equipo compitiera por un lugar en los playoffs, aunque puede que no sea realista con el agujero que dejó la pérdida de LeBron James en la agencia libre.

Esta fue la segunda vez que James dejó Cleveland en la agencia libre. La primera vez que eso sucedió los Cavaliers pasaron de 61 victorias con James en 2009-10 a 19 sin él en la próxima campaña.

Fuentes dijeron a Brian Windhorst de ESPN que Lue recientemente tuvo un desacuerdo con el gerente general Koby Altman sobre los veteranos en el juego. Altman prefirió que Kyle Korver y JR Smith sean sacados de la rotación para dar tiempo a los jugadores más jóvenes. Después de un juego en el que no participaron, Lue volvió a poner a ambos en la rotación sin consultar a Altman.

El propietario Dan Gilbert también ha alentado más tiempo de juego para el novato Collin Sexton, dijeron las fuentes a Windhorst. Sexton tiene un promedio de solo 23.5 minutos por juego.

A Lue todavía se le deben aproximadamente $20 millones en el contrato que firmó en 2016 luego de que el equipo ganó el título.