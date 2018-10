Cerveceros toma la delantera en cardiaco juego

Clayton Kershaw no sólo tuvo problemas con sus rivales, también con su receptor, Yosmani Grandal, quien cometió par de errores y dejó escapar dos lanzamientos de su pitcher para que los Cerveceros derrotaran 6-5 a los Dodgers de Los Ángeles al comenzar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN).

Los Cerveceros ligaron su duodécimo triunfo al hilo, cuarto en la postemporada y ocho en la temporada regular, incluyendo el partido de desempate ante Cachorros de Chicago.

Dodgers tomó la delantera en el segundo rollo, Manny Machado prendió un lanzamiento del abridor zurdo Gio González para mandarla del otro lado.

El manager local Craig Counsell comenzó a mover a su bullpen desde el tercer capítulo y le funcionaron sus relevistas, Brandon Woodruff y John Hader; después pasó apuros en la octava entrada con Xavier Cedeño y Joakim Soria y tuvo que entrar Jeremy Jeffress y Corey Knebel.

Woodruff sorprendió a todos al conectar cuadrangular en el fondo del tercer rollo para empatar las acciones y con ello inició la debacle de Kershaw, donde dos pifias de su receptor y un pasbol ayudaron a que Lorenzo Cain anotara con fly de sacrificio de Hernán Pérez.

En la cuarta ronda Manny Peña recibió base por bolas, Orlando Arcia lo puso en la tercera colchoneta con un error del patrullero izquierdo Chris Taylor y el emergente, Domingo Santana, empalmó sencillo productor de dos anotaciones. Santana se robó la intermedia, una decisión que había sido marcada out, pero al revisarla quedó en safe, y tras dos outs vino sencillo de Ryan Braum.

Tras excelentes trabajos de Woodruff y Hader, vinieron los problemas en la octava tanda, donde el zurdo Cedeño y el derecho mexicano Soria dejaron las bases llenas con dos outs y Jeffress sacó el tercer out, pero antes los Dodgers fabricaron tres anotaciones y en la novena ante Corey Knebel admitió otra rayita más, pese a sacar los dos primeros outs, pero al final abanicó a Justin Turner para acabar con el peligro.

El relevista zurdo mexicano Julio César Urías entró en la séptima entrada y fue saludado con cuadrangular de Jesús Aguilar y todavía Travis Shaw empalmó sencillo, pero dominó a sus siguientes tres enemigos sin sacar la pelota del cuadro. Por desgracia al final este batazo marcó la diferencia.