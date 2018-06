Cerrará fecha de siembra de soya

Por: Federico Chávez Manjarrez

De acuerdo al calendario óptimo de siembra del cultivo de soya de verano 2018, este próximo viernes se vence la fecha para la diseminación de ese cultivo oleaginoso.

El investigador y especialista de cultivos oleaginosos del Campo Experimental Norman Ernest Borlaug (Ceneb), Lope Montoya Coronado, dijo que este 15 de junio se vence la fecha para que el productor establezca el cultivo de verano con agua de pozo y no tenga problema alguno.

Es importante que los productores que van a programar soya este verano establezcan el cultivo dentro de lo sugerido por autoridades agrícolas y de investigación, ya que así se evitan problemas con la mosca blanca y otras plagas, así como con las posibles lluvias que se registren en el verano.

Del área autorizada de seis mil 108.57 hectáreas, al día de ayer se tienen sembradas cuatro mil 628.13 hectáreas en los centros de apoyo de Cajeme, Villa Juárez, Pueblo Yaqui y Bácum.

Es importante además que los productores que todavía no han establecido el cultivo de soya de verano, lo hagan cerca de un pozo, a fin de no tener problemas con los riegos de auxilio, comentó Montoya Coronado.