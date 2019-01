Cerrar negocios temprano no es alternativa viable

Hay robos, pero no deben afectar el rol de los comerciantes: García

Por: Francisco Minjares

Cerrar los comercios temprano no es una opción rentable para los comercios de la localidad, sobre todo, en las épocas de fin de año en las que repuntan las ventas, afirmó la coordinadora regional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (Ammje), María Eugenia García Figueroa.

Ante la ola de robos que ha habido en la localidad, hay quienes están optando por cerrar más temprano o mantener cerradas las puertas de los comercios; sin embargo, aseguró que eso no es una alternativa, ya que los clientes “al toparse con una puerta cerrada, se van a otro negocio”.

Destacó que se están tomando medidas de seguridad como la relación cercana con las autoridades de Seguridad Pública, las cámaras de vigilancia, el no tener personal solo en las tiendas para evitar que se encuentren vulnerables, entre otras.

Hizo hincapié en la importancia de que los clientes se encuentren con las puertas abiertas para que pueda haber más derrama económica y, aunque reconoció que sí ha habido problemas de inseguridad, dijo que no pueden dejar que afecte el rol de los comerciantes.

Reconoció los esfuerzos emprendidos por las cámaras empresariales y autoridades municipales para inhibir los robos en los comercios, sobre todo, en el primer cuadro de la ciudad; destacó que esto ayuda a que haya más