Centro de niños especiales es invadido por basura

Por: Roberto Aguilar

El Centro de Desarrollo Integral para Niños con Capacidades Especiales, ha sido víctima de malas prácticas por habitantes de la Loma del Refugio, al tener un basurero clandestino por fuera del lugar.

Este hecho tiene consternado al patronato del Centro y que a pesar de las múltiples solicitudes tanto a los habitantes como a las autoridades, no se ha podido hacer algo, dijo Rubén Félix Apodaca.

El presidente del patronato, tachó como lamentable este hecho, ya que poco a poco centenares de bolsas de basura se han acumulado.

Señaló que esto es a causa de que desde hace dos meses el camión recolector de basura sólo pasa una vez por semana en la comunidad, y eso ha obligado a los vecinos incurrir en esta práctica.

“Es muy triste el panorama de nuestro Centro, ya que la basura es un problema no sólo visual, sino incómodo por el mal olor y el foco infeccioso que puede representar”, indicó.

Agregó que gracias al cerco que tiene la casa, los vecinos no han dejado la basura más adentro, pero conforme pasa el tiempo, es más la cantidad de bolsas acumuladas las que invaden el camino.

“Pedimos a las autoridades correspondientes, Ecología, Obras Públicas, que por favor hagan algo al respecto, ya que es muy detestable esta situación”, mencionó.

Dijo que no han podido señalar responsables ya que esta práctica la hacen por la noche, lo que imposibilita un poco ver quiénes son los que tiran dicha basura.

“Invitamos a los ciudadanos de estos poblados a que tengan un poco más de conciencia y no hagan esto ya que no sólo afectan al centro comunitario sino al poblado en general, por lo que esto representa y la cantidad de animales que se generan por hacer esto”, puntualizó.