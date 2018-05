CBTA 197 derrota al líder Tepeyac

Por: Joel Luna

El estadio Manuel “Piri” Sagasta fue el escenario donde el conjunto CBTA 197 de Roberto Solano logra una importante victoria al vencer en feria de goles 4 a 3 a Tepeyac en acciones correspondientes a la jornada 16 del Torneo de Liga del Futbol Máster.

Anotaron por los felinos Loreto Peña, Héctor Lagarda, José Flores y Francisco Silva un gol por “piocha” mientras que por los derrotados Francisco Sepúlveda un par de “pepinos” cerrando la cuenta Demetrio Cabanillas.

Con los 3 puntos obtenidos con el triunfo el conjunto felino se ubica en posición de acceder a los juegos de liguilla faltando 4 fechas al calendario.

Buena actuación del árbitro Francisco Longorio al correr bien sus diagonales y aplicar de manera correcta el reglamento de juego.

CABALLOS C PROPINA GOLEADA A SNTE 54

Echándole un vistazo al Grupo “C” tenemos que la escuadra Caballos de Julio Gutiérrez parece reaccionar y derrota a SNTE 54 del profe Benito Morales por escandalosa goleada de 6 goles a cero en acciones de la penúltima jornada del rol regular del torneo de liga.

Por los triunfadores Ildefonso Amaya y Raúl Arenas se llevaron la tarde al anotar 3 goles por cabeza. Con este triunfo el conjunto equino prácticamente amarra un lugar en los juegos de liguilla.

En otros resultados tenemos que Graduaciones del Noroeste C sigue en plan ascendente y derrota 3 goles a cero a SNTSS y deja claro que será el rival a vencer en los juegos de liguilla, Transportes Pilu no se “despeinó” al vencer a Samuráis al no presentarse estos últimos, Dep Shelter golea a UCAY 4 a 1 y en el cierre de la jornada Morelos C derrota a Villa Juárez 3 a 1.