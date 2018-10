Carlos Rivera narra lo que vivió después de ganar La Academia

AGENCIAS.-

Tras ser el ganador de la tercera temporada de “La Academia”, el cantante se enfrentó a una cruda realidad y al fin rompió el silencio en un programa en vivo.

La carrera de Carlos Rivera no ha sido nada fácil, pues cuando todos pensaban que por haber ganado la tercera temporada de “La Academia” ya tenía el éxito asegurado, la realidad era más decepcionante de lo que él imaginaba.

Es por eso que después de varios años manteniendo esa historia en secreto, el cantante se atrevió a contar el infierno que vivió en TV Azteca por haberse coronado ganador de dicho reality show.

Lo anterior sucedió en plena transmisión de La Voz México, competencia de canto en la que funge como coach, pero lo que ocurrió la noche del pasado domingo 14 de octubre, nadie lo olvidará.

Todo comenzó cuando tocó el turno de quien se ha convertido en el coach favorito de esta temporada, para hablar con la participante que estaba en audición, entonces aprovechó las cámaras para abrir su corazón y desahogarse sobre una situación que previamente más famosos habían hablado sobre Azteca y no les creían, entre ellas Jolette.

“Gané un concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y, pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible (con TV Azteca) por muchos años y hasta que me pude liberar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera, muchas veces yo solo, también tocando puertas, buscando oportunidades. Sé lo que tú vives, lo que tú sientes”, expresó Carlos a la participante.