Carlos Rivera calla a quienes aseguraron que jamás triunfaría

A los 18 años, cuando Carlos Rivera ganó la tercera edición del “reality” musical “La Academia”, le dijeron que no llegaría a conquistar más que eso, que jamás imaginara vender discos o llenar el Auditorio Nacional porque nunca sería alguien en el medio artístico.

Después de 14 años, el originario de Huamaltla, Tlaxcala, es uno de los intérpretes más reconocidos a nivel internacional luego de protagonizar en España y México el musical “El rey león”, y de que a pocos días del lanzamiento de su álbum “Guerra”, se coloca en el primer lugar de popularidad con Disco de Oro como reconocimiento.

“Muchas veces, las personas que critican o que dicen que tú jamás vas a poder lograr nada, probablemente lo dicen porque ellos no son capaces de ir y lanzarse a cumplir sus sueños”, declaró Carlos Rivera en entrevista.

“Creo que ahí es donde yo encontré la fortaleza, porque cada vez que alguien me decía que no podía lograr algo, que nunca sería nada o que jamás llenaría un Auditorio Nacional, lo fui tomando como una fortaleza”, resaltó el intérprete de 32 años.

No lo hizo para demostrarle a los demás que sí era posible conquistar una cima, sino por él mismo, para comprobar que cuando se tiene fe, se lucha, se trabaja, se está dispuesto y, sobre todo, se tiene paciencia suficiente, puede lograrse lo que sea.

“Llegar aquí no fue fácil, estamos hablando de que a mi salida de ‘La academia’ ya pasaron 14 años y 12 años de la primera vez que me paré en este escenario (Auditorio Nacional). En un tiempo así, todo puede pasar en la vida de un artista”.

Se piensa, admitió, en tirar la toalla tras intentar e intentar y conseguir que nada suceda.

“Por eso hoy lo único que hago es seguir disfrutando lo que me está pasando, recordando cómo fue que todo empezó, cómo fue que cuando vivía en mi pueblo, allá en Huamantla, decía: “Algún día voy a llenar un Auditorio Nacional’ y en respuesta, todo el mundo se reía de mí”.

“Amo mi locura”, que se desprende de su más reciente disco “Guerra”, es el tema con el que más se identifica porque describe la búsqueda de su sueño, de sus luchas, sus batallas y sus guerras.

“Ahí cuento un poco la historia de ese niño al que todos llamaban loco cuando platicaba que quería ser cantante. Una de las frases dice: ‘Si supiera toda esa gente que hoy sonrío si miro atrás’”.