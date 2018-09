Carecen de medidor 100 mil viviendas: Ulloa

Incalculable para Agua de Hermosillo cuánto líquido se desperdicia

Por: Denisse Robles

Alrededor de 100 mil casas en Hermosillo no tienen medidor, lo que puede derivar en un gran desperdicio de agua que no puede calcularse, señaló el director de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa Valdez.

Dijo que uno de los principales retos es, sin duda, concluir con la medición en ciudad capital, por lo que se siguen instalándose medidores.

“Platicando con la entrega-recepción, el reto número uno, que yo considero más importante, es el terminar con la medición, hay mucho desperdicio de agua. Se habla mucho de que el acueducto, qué va pasar con el futuro de la ciudad, en este sentido. Tenemos mucha agua que recuperar ahí. La mayoría de las casas que no tienen medidor tienen fuga y las 24 horas, lo que genera un gran desperdicio”, comentó el funcionario.

Por otra parte, expuso que se dejarán buenos números en la paramunicipal, ya que está garantizado el aguinaldo de los trabajadores este año.