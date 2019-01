Carecen de agua en el Camargo

Tiene tres meses sin el vital líquido, en Rancho

Esdrey Lara

Habitantes de la comunidad de Rancho Camargo exigen a las autoridades del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Navojoa rehabiliten las bombas del pozo, ya que desde hace tres meses no tienen servicio del agua y las pipas no se han dado abasto.

Amnalaia López Valenzuela, vecina de la comunidad, aseguró que ya son tres meses consecutivos con la falta del líquido vital.

“Ya tenemos como tres meses, pues supuestamente se quemó la bomba del agua, nomás no sabemos qué es lo que haya pasado y es hora de que no, nadie viene ni arreglan nada ni nadie”, manifestó.

Los vecinos señalan que tiene que recorrer más de seis kilómetros a otra comunidad para acarrear agua y así poder subsistir, por lo que exigen solución inmediata.

Dimas Valenzuela, habitante del sector, dijo que la comunidad ha sido muy afectada ya que no cuentan con pozos para abastecerse de agua y a pesar de que llegan pipas para abastecer a los habitantes, el líquido no les es suficiente.

“Esta situación nos está afectando en todo, porque aquí no tenemos norias, pozos para agarrar agua, vienen pipas por parte de Oomapas pero pues no es suficiente porque viene ocho días, 15 días y ahorita pues no tenemos agua”, mencionó.