Carece de buenas rampas centro de ciudad incluyente

Muchas personas con discapacidad aún no toman acceso adecuado a edificios o vialidades

Por: Francisco Minjares

El mal estado de las rampas para personas con discapacidad motriz, así como el encharcamiento, baches y la poca cultura vial de los automovilistas, hacen que el centro de la ciudad sea prácticamente inaccesible para este sector poblacional.

La rampa ubicada en la calle Guerrero esquina con 5 de febrero no solo está encharcada, sino que tiene un bache que obliga a las personas a sacarle la vuelta y dificulta a quienes deban usar ese acceso.

Las rampas ubicadas en la calle No Reelección y Callejón República de Bolivia están cubiertas de aguas negras.

En la calle No Reelección y Callejón República de Argentina se encuentra otra rampa que también tiene un bache que está cubierto de agua, dificultando el acceso.

No solo las personas en silla de ruedas utilizan estas rampas, sino que también quienes utilizan bastones para trasladarse de un lugar a otro y eso se dificulta con los encharcamientos.