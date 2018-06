Capacitará Arizona a Policía de Sonora

Firman convenio para colaborar en temas de seguridad ambas entidades

Reforzar las capacitaciones, principalmente a los cuerpos policiacos de Sonora y Arizona, fue uno de los convenios signados por Adolfo García Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Sonora y Frank Milstead, director of the Arizona Department of Public Safety (DPS).

En mesa de trabajo acordaron brindar capacitación por parte de la Highway Patrol Division, a los oficiales que conformarán la División de Caminos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes se encargarán en una primera etapa de la seguridad en los caminos y carreteras estatales, que comprenden el Corredor Seguro pactado por la Comisión Sonora-Arizona.

En la reunión, en la cual participaron funcionarios de ambas dependencias, reafirmaron que continuarán con la capacitación para seguridad de personas de alto riesgo y protección a dignatarios; además llevarán a cabo capacitaciones en primeros auxilios tácticos y de supervivencia, y para antes de que concluya el presente año, se realizará la capacitación en identificación de documentos apócrifos.

Por su parte, autoridades de Arizona Department of Public Safety reconocieron a la SSP y a la PESP por la recuperación en territorio sonorense de vehículos con reporte de robo en Arizona; agradecieron al secretario de Seguridad y al titular de la Policía Procesal por la disposición y empeño en la capacitación que ofreció DPS a elementos de la corporación que tienen como responsabilidad el resguardo de las salas de juicios orales y traslados de imputados.

Por último, puntualizaron que celebrarán reuniones periódicas para ver los avances en las capacitaciones, organización y operatividad de las mismas, previo a la plenaria que tendrá efecto en noviembre próximo en Hermosillo.