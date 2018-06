Capacitan en ULSA a yaquis en proyecto

Por: Francisco Minjares

Para generar un impacto duradero entre las comunidades indígenas, la Universidad La Salle (ULSA) Noroeste cuenta con una matrícula de 68 alumnos de la Tribu Yaqui, a quienes se les instruye para crear proyectos que permitan la generación de mejoras en los pueblos de la etnia.

El rector de esa casa de estudios, Salvador Valle Gámez, consideró que una de las actividades más importantes que realiza la universidad es, precisamente, la que tiene con la Tribu Yaqui, mediante la cual se está formando a los jóvenes para que puedan desarrollarse en un ambiente de interculturalidad y crear cambios positivos en su sociedad.

“Una de las actividades más importantes de la universidad, viendo en términos mediatos, no inmediatos, es la formación que tenemos con indígenas yaquis. Nosotros estamos empeñados en que los únicos que pueden hacer cambios en su sociedad son ellos mismos, y nosotros no tenemos más que ofertar la educación que tenemos, abrirlos en un ambiente de interculturalidad, respetando su cultura y no imponiendo la nuestra”, explicó.

El académico explicó que a partir de estos esfuerzos que se realizan con la comunidad, se espera un impacto dentro de los próximos 20 a 25 años, mediante esquemas en que los egresados de la universidad puedan aplicar sus conocimientos por el bien de la población.

Además de estar trabajando con los miembros de la etnia, la ULSA Noroeste también está haciendo equipo con miembros de la sociedad civil y empresas de la localidad, para aplicar los conocimientos que se generan dentro de la institución educativa para mejorar el desarrollo de Cajeme.