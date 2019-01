Cañeros se lleva el tercero

La serie se puso 2-1 a favor de los sinaloenses

Los Cañeros de Los Mochis tomaron ventaja en la serie de primera ronda de los playoffs de la Temporada 2018-2019 al ganar ayer a los Naranjeros de Hermosillo con pizarra final de cinco carreras a tres en el nuevo estadio Emilio Ibarra Almada.

Un emocionante duelo de pitcheo se presentó entre José Samayoa por Naranjeros y Ariel Peña por Cañeros, ambos serpentineros lucieron en el centro del diamante siendo hermético el trabajo de los abridores al no permitir carreras durante los primeros cuatro episodios

Fue en la conclusión de la quinta entrada cuando Los Mochis tomó la ventaja en el juego cuando después de una gran jugada en home donde fue puesto fuera en el plato Jonathan Jones en un gran tiro de Francisco Peguero a Sergio Burruel vino la carrera de los visitantes gracias a infield hit de Leandro Castro que envió al pentágono a Isaac Rodríguez con la carrera de la quiniela para los locales, Samayoa fue relevado entrando al relevo César Vargas quien permitió sencillo de Diory Hernández al jardín derecho que produjo a Josuan Hernández para colocar el juego 2-0 para Cañeros.

Naranjeros descontó en la apertura del sexto episodio atacando a Ariel Peña, Norberto Obeso negoció pasaporte y con doblete Domonic Brown lo mandó a la registradora con la primera carrera de los Naranjeros en el encuentro.

Fernando Salas ingresó al relevo por Naranjeros en la sexta baja y logró retirar un tercio dejando las bases llenas para Héctor Galván quien después de lograr el segundo out otorgó pasaporte a Josuán Hernandez para que anotara Saúl Soto la tercera carrera de los verdes y con imparable Leandro Castro remolcó dos más para colocar la pizarra 5-1.

Pero la Escuadra Naranja reaccionó en la séptima atacando al relevista Santiago Gutiérrez, José Cardona conectó imparable y Dustin Geiger recibió pasaporte, ambos corredores avanzaron a segunda y tercera con rodado de Sergio Burruel a las paradas cortas y con sencillo de Jasson Atondo ante Daniel Duarte impulsó las dos carreras para cerrar la diferencia a dos anotaciones.

Zack Jones lanzó el cierre del séptimo por Hermosillo y el norteamericano no tuvo problemas y retiró en orden a la ofensiva de Los Mochis.

Jones continuó en la octava y logró un tercio dejando el centro del diamante a Jake Sánchez quien dominó a los dos bateadores que enfrentó para colgar el cero.

El derecho José Valverde entró buscando el salvamento para los locales en la novena y comenzó su labor enfrentándose a Dustin Geiger quien conectó imparable, Sergio Burruel fue dominado con elevado al jardín central, Jasson Atondo se embasó en bola ocupada con rodado a las paradas cortas siendo forzado en segunda Geiger y Norberto Obeso se ponchó para el último out del juego.

Ariel Peña se llevó el triunfo mientras que con la derrota cargó José Samayoa

Este sábado se jugará el cuarto encuentro de la serie con Luis Alonso Mendoza como lanzador anunciado por el manager Bronswell Patrick para abrir por Hermosillo, mientras que por Cañeros el pitcher probable es Juan Benítez, el juego iniciará a las 18:00 horas.