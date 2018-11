Cancelar el NAICM atenta contra el estado de derecho: Index

Por: César Fraijo

La consulta ciudadana levantada por el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, que canceló la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco fue tendenciosa e inapropiada eco­nómicamente hablando, además atenta contra el estado de derecho, dijo Gerardo Vázquez Falcón.

El presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora mencionó que aunque deposita su voto de con­fianza en el presidente electo, para que haga lo correcto cuando inicie su Gobierno, afirmó que no se configuraron algunos requisitos para la consulta.

“Vemos con buenos ojos que los ciudadanos podamos tener voz en la decisiones que son de relevan­cia en México; sin embargo, en relación al Estado de derecho, no se configuraron los requisitos que establece la actual legislación. Es como si yo quisiera hacer una con­sulta en redes sociales, realmente no tiene una validez oficial”, dijo.

“Un ejemplo sencillo sería que yo compro un vehículo a crédito, con su contrato, doy el enganche, me lo entregan y después mi familia hace una consulta y deciden que ya no quieren ese auto, porque está muy caro y mejor compramos uno de menor valor, y dejo de pagarlo, seguramente voy a perder el enganche, voy a tener que cancelar contratos, el vehí­culo me va a ser retirado, voy a gastar mucho más de lo que ha­bía planeado para un auto por­que voy a perder en esa compra y si no pago, de alguna manera me van a poner en el buró de crédito. Es la misma situación pero a una gran escala y con in­versión de fondos extranjeros”, ejemplificó.