Cancelan quincenas a bombero empalmense

Sigue trabajando Terán Baro a pesar de no recibir su pago

Ricardo López

Pedro Terán Baro, miembro de la Unidad Municipal de Protección Civil, comisionado actualmente a Bomberos de Empalme, con todo y sus problemas de salud sigue realizando sus labores, a pesar de no haber percibido su pago de dos quincenas.

Al dejar de percibir su ingreso de un mes de trabajo en el Ayuntamiento de Empalme, el empleado envió un escrito al alcalde Carlos Enrique Gómez Cota, exigiendo sus derechos, haciéndolo responsable de cualquier cosa que le pueda suceder.

Dijo reconocer las dificultades económicas por las que atraviesa la Comuna, así como el esfuerzo del presidente municipal por buscar soluciones.

Sin embargo, relató que se presentó en Tesorería Municipal para solicitar respuesta del por qué a sus compañeros se les ha pagado y a él no, recibiendo como respuesta que sus compañeros están afiliados al sindicato.

“Creo que todos los trabajadores del Ayuntamiento tenemos las mismas obligaciones y derechos. Mi actual situación me obliga, para poder cumplir con mis compromisos en mi hogar, a radicalizar mi solicitud. Esto me impele a hacer pública una protesta para exigir los pagos que se me adeudan”, escribió el trabajador al alcalde.

“Sé que por solicitar mis derechos se tomarán represalias en mi contra, como ya lo hicieron en una ocasión, pero en esta vez no claudicaré y llegaré hasta las últimas consecuencias”, agregó.

Terán Baro solicitó el pago de sus dos quincenas atrasadas y que en lo sucesivo no se atrase ninguno, advirtiendo que en ese mismo momento realizaría protestas públicas. “No es justo que por estar callado no se respeten mis derechos”; señaló.

“Y a ustedes los hago responsables de cualquier cosa que suceda en mi perjuicio”, se lee en la carta, marcada con copia para la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano.

La misiva fue hecha llegar al alcalde empalmense y, de no recibir la esperada respuesta, Terán Baro se dijo dispuesto a emprender acciones la próxima semana y llegar hasta las últimas consecuencias.

“Hay algunos compañeros a los que se les deben 13 quincenas, a otros 10. No sé a dónde vamos a parar –manifestó–, nos obligan a hacer pública la protesta, o las inconformidades, porque no hay soluciones”.