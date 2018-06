Caminos rurales y calles, en lodo

Roberto Aguilar

Tiene tiempo que los caminos vecinales están en mal estado y ahora con las lluvias aquellos que son de terracería, se volvieron difíciles de transitar.

Esta situación afecta de manera directa a los transportistas que recorren estos sitios, por los daños que reciben las unidades al pasar por una calle en mal estado, dijo José Luis Rendón.

El concesionario de Transportes del Sur de Sonora, dijo que en su totalidad todos los caminos están en malas condiciones, lo que ha provocado que se dañen dos unidades por semana.

“Esta situación provoca que tengamos mayor mantenimiento a las unidades, como en suspensión de bujes, muelles, amortiguadores; es una situación que dos unidades por semana requieren mantenimiento, porque ya no son hoyos chicos, sino grandes”, expresó.

José Luis Rendón resaltó que reparar cada unidad requiere de 3 mil pesos en adelante, dependiendo de la gravedad del caso, por lo cual esperan que esta situación la arreglen de forma inmediata.

Dijo que el tramo más dañado es el de La Jaula-Huatabampo, pero que también la carretera de Estación Don-Agiabampo, la parte del Teniente está destrozada.

“Los caminos de Bacabachi, Guayums, Sinahuiza, están transitables pero en malas condiciones, Bacabachi y Saneal estan muy mal y la parte de Masiaca tiene sus baches”, indicó.

El concesionario argumentó que esto ha provocado que los tiempos de transporte sean más prolongados, lo que molesta a los usuarios que son entre 80 y 120 personas por día en cada camión.

Dijo que esa es la situación actual del transporte rural, por lo que tiene la esperanza que las nuevas autoridades empiecen a mejorar esta situación ya que afecta a todos.

CADA AÑO SUFREN

POR EL LODO

Llegan los tiempos de lluvia y para muchos vecinos el lodo se vuelve su peor enemigo, sobre todo su dolor de cabeza por lo que esto representa.

Tal es el caso de los residentes de la calle Caborca y Vícam en la colonia Sonora, saben lo que es tener la atención de la opinión pública y los medios de comunicación, pues hace un par de años sufrieron una de las peores inundaciones de su historia, cuando el nivel del agua subió más de un metro y derrumbó casas cercanas al arroyo Sonora.

Sin embargo lo que estas personas no entienden, es por qué nadie les hace caso cuando año con año, viven entre un elemento que para ellos es mucho peor que cualquier crecida de agua: El lodo.

Cuando el lodo lo invade todo, estas personas saben que los niños se van a enfermar, los autos se van a descomponer y la calidad de vida en este olvidado sector de Navojoa no va a ser más que una extraña palabra que nadie aquí sabe exactamente lo que significa.

Aunado a esto, los grandes charcos que se hacen en las calles tardan semanas en desaparecer, provocan malos olores, incremento de moscos y una serie de problemas.

Eduardo Zavala, residente de la calle Caborca y quien tiene 18 años de vivir en esta colonia, expresó que cada año todos esperan lo peor cada vez que se nubla el cielo.

“El mes de julio ya esperamos que el carro empiece a fallar, que el motor de arranque, la pila, los cables, ya empieza el falladero de los carros, obviamente el negocio es para el mecánico pero el lodo es el que origina todas las fallas”, sentenció.

Durante la temporada de lluvias, los shorts y las chanclas se convierten en el uniforme obligado de los residentes de la colonia, pues solamente con esta ropa se puede caminar por unas calles donde el fango y el agua encharcada están presentes en cada rincón.

“Los niños se enferman de la piel. Siempre he oído que los vecinos andan comentando que están enfermos del estómago, se enferman de fiebre y eso es todos los años”, finalizó.