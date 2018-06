Camila Valero evita que la comparen

EL UNIVERSAL.-

El nombre de la actriz Camila Valero a pocos se les hará conocido, pero al agregar que es hija menor de Stephanie Salas y bisnieta de Silvia Pinal, las cosas cambian.

Camila iniciará este año su carrera como actriz con Manolo Caro y confiesa que la razón por la que no usa el Salas es porque ella quiere formarse un camino propio y que no la vean como la hija, la nieta o la bisnieta de alguna celebridad.

“Si mi primer apellido fuera Salas me quedaría con ese, no es que quiera distanciarme de mi familia. Para mí, llevar el Valero es una forma de decir que quiero hacer mi propia carrera sin que me vean como el familiar de alguien”, confesó Camila.

La joven, recién graduada de la Universidad de Nueva York (NYU), dijo que ser parte de la dinastía Pinal es un arma de doble filo ya que siempre habrá comparaciones.

“No puedo evitar que no las haya pero a la vez me ha ayudado. Siempre he estado en los sets y los escenarios y eso me ayuda a verlo como parte de mi vida”, indicó.

Serie de Luismi la tiene sin cuidado. Tras la molestia de su madre Stephanie Salas por la manera en la que la serie de Luis Miguel la retrata, Camila señaló que a nadie de su familia le ha afectado lo que

se dice en la transmisión de Netflix. Incluso, relató que ni ella, ni su mamá o su hermana Michelle han visto aún la serie.