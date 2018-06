Camila Cabello anuncia conciertos

EL UNIVERSAL.-

La cantante cubana-estadounidense Camila Cabello se presentará en México como parte de su “Never be the same tour”.

El 24 de septiembre se presentará en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, el 25 en el Auditorio Telmex en Guadalajara, y el 27 en Monterrey.

La preventa para el show en el Palacio de los Deportes será el 11 y 12 de junio, y la venta general iniciará el 13 de junio a través del sistema Ticketmaster.

De acuerdo a Ocesa, el anuncio de esta gira se da tras el éxito inmediato que tuvo su álbum debut “Camila”, el cual debutó en el #1 de la lista Top 200 de Billboard y ha sido certificado como disco de oro por la RIAA (Recording Industry Association of America).

Desde su lanzamiento llegó al #1 de iTunes en 100 países, rompiendo el récord por haber llegado a la cima en iTunes tan rápido tras su debut