Cambios, motos y la emigración

¿Qué está pasando en la administración actual?, donde los cambios y las renuncias están a la orden del día. Esto contradice los estatutos y lineamientos del partido que los llevó al poder. Los mejores perfiles no fueron analizados, es lo malo cuando se a los amigos sin tomar en cuenta su capacidad. Creo que es hora de retomar el rumbo y exigir a cada responsable de su área trabajar sin distingo de colores para un mejor desarrollo de los navojoenses. Esto incluye un llamado al Secretario de Ayuntamiento, Jesús Guadalupe Morales, que está usurpando las funciones del director de Comunicación, ya que en las redes sociales y en los medios es un amante de estar informando. Lo mejor que debe de hacer es hacer un buen trabajo político, vuelvo a repetir, por el bien de los navojoenses.

Viene el evento de motos donde la mayoría de las veces ha sido de consecuencias algunas veces hasta fatales. Es necesario que las autoridades correspondientes no permitan los excesos porque aquí entra el dicho: todos coludos o todos rabones, todos deben respetar los reglamentos y no hacer y deshacer, los organizadores deben tener un plan de desarrollo del evento, de tal manera que no molesten a terceros. Ojalá sea cierto que hay derrama económica para todos, en lo personal lo dudo, ya que nada mas beneficia a cierto porcentaje de la población, pero bienvenidos.

El censo de la población en nuestra ciudad se ha mantenido casi igual en los últimos 20 años con un ligero aumento, a veces estas cifras son maquilladas ¿Por qué? Hay familiares que siguen nombrando un determinado número de personas en sus casas aunque ya no habiten porque han emigrado en busca de mejores oportunidades, la mayoría son jóvenes entre 18 y 40 años que no encuentran en nuestra ciudad ninguna oportunidad de desarrollo, esto le pega al 85% de los egresados de las universidades. ¿Qué están haciendo las universidades para evitar esto? La respuesta que dan sus representantes es que se tiene una vinculación. En lo personal creo que eso es más para tratar de apoyarse en un prestigio de alguna empresa o de alguna institución, pero la realidad nos dice que las universidades no hacen un estudio de factibilidad con los empleadores para tratar de evitar la emigración, las vinculaciones deben de ser reales y factibles para su alumnado. Conozco egresados que trabajan en empresas o instituciones y son ayudante del ayudante del ayudante y para acabarla de amolar con sueldos de lástima. Creo que es un gran reto para las autoridades federales que uno de sus objetivos es precisamente ayudar y tratar de que se acomoden de acuerdo a sus perfiles y sean remunerados de acuerdo a su capacidad y nivel de competencias.

¿Y los 10 millones del estadio? (es que ya andan promoviendo la construcción de uno nuevo como prioridad)

¿Los informes de la Expo?

¿Los baños de las plazas de Álamos y Navojoa?

¿Los informes de los parquímetros?

Mi correo para sugerencias y comentarios: [email protected]