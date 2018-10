Cambios en Congreso deberán ser graduales

Montes Piña dice que respetarán formas, luego de la reinstalación

Por: César Fraijo

Luego de la reinstalación de los funcionarios cesados en el Congreso del Estado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PES, Alonso Montes Piña, aseguró que habrá cambios de manera gradual ordenada y respetuosa, basados en los intereses de los sonorenses y no de los grupos parlamentarios.

En rueda de prensa, el coordinador de la bancada, que representa la segunda fuerza del Poder Legislativo, dijo que la coalición legislativa con los diputados del Morena y el PT “sigue íntegra, como lo está a nivel nacional”.

“Las cosas no van a quedar como están. Vamos a hacer los cambios -de funcionarios de manera ordenada y respetuosa; no quiere decir que no sea la voluntad de Morena hacerlo, simple y sencillamente se rediseña la ruta y vamos a transitar juntos” expresó, incluyendo al PT.

Agregó que, de continuar con este litigio con los empleados que fueron reinstalados este lunes por los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN, Panal, PT y PES, se la pasarían tres años de la legislatura “haciendo surco en los juzgados” para atender el caso.

Habrá temas en los que se pueda ir junto con los grupos parlamentarios de Morena y el PT, pero igualmente existirán los que no necesiten acompañamiento, precisó el representante popular por el Distrito local uno.